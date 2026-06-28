Montana, Adsuar, Renard, Recording Sessions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Montana, Adsuar, Renard, Recording Sessions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 29 septembre 2026.
À l’occasion de ces concerts uniques enregistrés en public au 38Riv, ce trio réunit trois musiciens parmi les plus actifs et inventifs de la scène jazz française actuelle. Le répertoire oscille entre compositions, standards et musique brésilienne, dont est originaire Léo Montana.
Line-up : Leonardo Montana : piano ; Etienne Renard : contrebasse ; Stéphane Adsuar : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Ce trio dynamique, composé de Léo Montana, Étienne Renard et Stéphane Adsuar, redéfinit les frontières du jazz avec une fusion inventive et entraînante de styles.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mardi 29 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 29 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le lundi 28 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 28 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-29T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-01T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-28T19:30:00+02:00_2026-09-28T20:30:00+02:00;2026-09-28T21:30:00+02:00_2026-09-28T22:30:00+02:00;2026-09-29T19:30:00+02:00_2026-09-29T20:30:00+02:00;2026-09-29T21:30:00+02:00_2026-09-29T22:30:00+02:00;2026-09-30T19:30:00+02:00_2026-09-30T20:30:00+02:00;2026-09-30T21:30:00+02:00_2026-09-30T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts?search=Montana%2C%20Adsuar%2C%20Renard&category=All&easepick_start_date_max=&easepick_start_date_min=now%20-3%20hours&easepick_end_date_min=now%20-3%20hours contact@38riv.com
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