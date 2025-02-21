Monte-Cristo Dijon Zénith de Dijon Dijon

Monte-Cristo Dijon

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Monte-Cristo le spectacle musical au Zénith de Dijon le 23 janvier 2027 au Zénith de Dijon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Redécouvrez l’œuvre d’Alexandre Dumas dans une nouvelle adaptation en spectacle musical.

A partir du 5 février 2026 aux Folies Bergère à Paris et en tournée en France, Belgique et Suisse.

À travers des mélodies poignantes et une scénographie grandiose, Monte-Cristo, le spectacle musical plonge le spectateur au XIXe siècle dans une histoire tumultueuse où trahison et justice s’entrelacent et où le destin d’un homme se joue sur le fil du rasoir. L’émotion et la grandeur du récit font de ce spectacle une expérience inédite.

L’histoire

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès, arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, parvient à s’évader du château d’If où il est enfermé depuis quatorze ans. Sous l’identité du comte de Monte-Cristo, il revient pour se venger de ceux qui l’ont trahi mais devra faire aux luttes intérieures qui façonnent son âme. .

