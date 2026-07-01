Monte-Cristo | Théâtre musical, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Monte-Cristo | Théâtre musical Mardi 2 février 2027, 20h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

De 19 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:50:00+01:00

Fin : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:50:00+01:00

Edmond Dantès, jeune marin, débarque à Marseille pour épouser la belle Catalane Mercédès. Victime d’un complot, il est emprisonné quatorze ans au château d’If avant de s’évader. Devenu le mystérieux comte de Monte-Cristo, il orchestre alors une vengeance méthodique contre ceux qui ont brisé sa vie.

Au plateau, trois interprètes (conteur, comédienne et musicien) portent cette fresque. Leurs voix, guitare et piano, créent une bande-son live, empreinte de folk-rock et d’accents western. Et quel plaisir de replonger dans le même tourbillon d’émotions qu’à la lecture du roman ! L’angoisse, l’injustice, l’espoir de la rédemption… et cette jouissance incroyable de voir la vengeance longuement mûrie s’accomplir entre ruines, humiliations et châtiments.

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, Sainte-Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}]

1844 : Alexandre Dumas publie Le Comte de Monte- Cristo, l’une des épopées les plus captivantes de la littérature. En voici une adaptation palpitante, mêlant conte et musique live.

Frédéric Ferranti