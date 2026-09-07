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Montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin de Baume-les-Dames · Baume-les-Dames

Montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin de Baume-les-Dames
Adresse
Place Saint Martin 25110 Baume les Dames
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
15 personnes maximum par montée.

Montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de Baume-les-Dames Doubs

15 personnes maximum par montée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Église Saint-Martin de Baume-les-Dames Place Saint Martin 25110 Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Parking place de la République ou Place Saint-Martin
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© Office de tourisme de Baume-les-Dames

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