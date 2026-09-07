Montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de Baume-les-Dames Doubs

15 personnes maximum par montée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous êtes curieux de découvrir comment un orgue fonctionne ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, faites partie des privilégiés qui rencontreront Mme Shiffmann et M. Coulet : ils vous expliqueront avec passion toute l’histoire de cet orgue des Frères Callinet (1839).

Église Saint-Martin de Baume-les-Dames Place Saint Martin 25110 Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Parking place de la République ou Place Saint-Martin

Vous êtes curieux de découvrir comment un orgue fonctionne ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, faites partie des privilégiés qui rencontreront Mme Shiffmann et M. Coulet : ils vous…

© Office de tourisme de Baume-les-Dames