Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon ! Laon
mercredi 23 décembre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon !
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 19:00:00
fin : 2026-12-30 19:30:00
Date(s) :
2026-12-23 2026-12-30
Une expérience inoubliable à l’occasion des fêtes !
Embrasser toute la ville plongée dans l’ambiance de Noël du haut de la tour, tout simplement immanquable !
Alors RV à l’Office de Tourisme les mercredis 23 & 30/12 à 18h et à 19h ! (réservation obligatoire car visite limitée à 18 personnes par session / 3,50 € en tarif unique / attention, aucune billetterie sur place / gratuit pour les guides-conférenciers / durée ~ 30 min) .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
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English :
An unforgettable holiday experience!
L’événement Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon ! Laon a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays de Laon
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