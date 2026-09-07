Montées à la tour de la cathédrale, Cathédrale de Soissons, Soissons
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de Soissons · Soissons
Informations pratiques
Montées à la tour de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale de Soissons Aisne
limité à 17 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Réservations obligatoires
Passeports à retirer au CIAP
Montée déconseillée aux moins de 6 ans
Cathédrale de Soissons 23 rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323531036 https://www.soissons.catholique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0323933056 »}] Construite à la fin du XIIe siècle, la nef et le chœur s’élèvent au XIIIe siècle dans un style gohique classique. Reconstruite après la Première Guerre dans l’esprit de la cathédrale médiévale, possède un mobilier intéressant du XVIIe siècle aux années 30.
Réservations obligatoires
©Gil Giulio
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