Montées à la tour de la cathédrale, Cathédrale de Soissons, Soissons

Informations pratiques

Montées à la tour de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale de Soissons Aisne

limité à 17 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Réservations obligatoires

Passeports à retirer au CIAP

Montée déconseillée aux moins de 6 ans

Cathédrale de Soissons 23 rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323531036 https://www.soissons.catholique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0323933056 »}] Construite à la fin du XIIe siècle, la nef et le chœur s’élèvent au XIIIe siècle dans un style gohique classique. Reconstruite après la Première Guerre dans l’esprit de la cathédrale médiévale, possède un mobilier intéressant du XVIIe siècle aux années 30.

Réservations obligatoires

©Gil Giulio