Montées au clocher de l’abbaye, Abbaye Notre-Dame de Déols, Déols

Informations pratiques

Montées au clocher de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame de Déols Indre

À partir de 6 ans – durée 30 min – par groupe de 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Montées au clocher toutes les 30 min

Venez gravir l’escalier en colimaçon du dernier clocher de l’ancienne abbaye et admirez la ville.

Mieux vaut être bien chaussé car la vue de là-haut se mérite : vous aurez à gravir 90 marches d’époque ainsi qu’une échelle de 10 barreaux, mais soyez rassurés, elle est bien fixée !

Abbaye Notre-Dame de Déols 6 Rue de l’Abbaye, 36130 Déols, France Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire 0254075887 https://www.chateauroux-tourisme.com/nos-incontournables/labbaye-notre-dame-de-deols-et-son-jardin-medieval La construction de l’abbaye se fait en plusieurs temps jusqu’au XIVe siècle. Elle est ainsi un témoin privilégié de l’émergence de la sculpture gothique au XIIIe siècle. L’abbaye compte parmi les plus importantes de son temps à la fois par son architecture et par son influence. Elle compte ainsi probablement parmi les établissements religieux les plus florissants du Moyen Âge. Située sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, l’abbaye dispose d’une église abbatiale extraordinaire. Ses sept clochers et ses dimensions remarquables (113 mètres de long pour l’église abbatiale) attirent les vocations de près de deux cents moines ! Cent-cinquante églises et prieurés lui sont par ailleurs été rattachés.

Malgré la puissance de l’abbaye, une succession d’événements terribles tels que la guerre de Cent Ans ou les guerres de Religion la mènent à sa ruine. Détruite en partie au XVIe siècle par des bandes protestantes elle est sécularisée au profit du prince de Condé en 1628 qui la transforme alors en carrière de pierre. Elle le reste jusqu’au XIXe siècle.

Montées au clocher toutes les 30 min

©Ville de Déols