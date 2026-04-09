Monteverdi / Vespro Philharmonie de Paris Paris

Le chef-d’œuvre de 1610, d’où culmine le copieux Magnificat, fascine Simon-Pierre Bestion de longue date. Profitant de la liberté offerte par la partition, il fait le choix de couleurs vocales et instrumentales typées, résolument méditerranéennes, et de l’inclusion de faux-bourdons du XVIIe et d’antiennes grégoriennes. « Ce qui compte pour moi, écrit-il, c’est la cohérence du grand rituel. » Cette relecture puissante, riche et personnelle du chef-d’œuvre montéverdien rayonne de la ferveur de l’élan collectif, de la singularité d’une approche créative – que les lumières de Marianne Pelcerf et la mise en espace viennent encore souligner – et d’un art consommé de la recomposition emblématiques des propositions du chef français et de son ensemble.

Distribution

La Tempête – Choeur et Orchestre

Simon-Pierre Bestion, conception, arrangements, mise en espace, direction

Marianne Pelcerf, création lumière

Mosaïque musicale de la Venise cosmopolite du XVIIe siècle, les Vêpres de Monteverdi vues au prisme de La Tempête empruntent les courants traversants de la Méditerranée, croisent l’Orient et l’Occident et s’embrasent aux couleurs de timbres chatoyants.

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h00 à 22h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T22:15:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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