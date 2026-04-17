Montlu’ Rando au fil de l’eau Parc des Ilets Salle C26 Montluçon

Montluçon

Montlu’ Rando au fil de l’eau

Parc des Ilets Salle C26 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

selon les circuits

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 14:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée à Montluçon et les gorges du Cher

Marchez, savourez et admirez…La section randonnée du club Amitié et Nature organise encore cette année une journée rando ouverte à tous vers la vallée du Cher.

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Parc des Ilets Salle C26 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes randoaminat03@gmail.com

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English :

Hiking in Montluçon and the Cher gorges:

The Amitié et Nature club’s hiking section is organizing another open day hike to the Cher valley.

L’événement Montlu’ Rando au fil de l’eau Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme