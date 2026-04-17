Montlu’ Rando au fil de l’eau Parc des Ilets Salle C26 Montluçon
Montlu’ Rando au fil de l’eau Parc des Ilets Salle C26 Montluçon dimanche 7 juin 2026.
Montluçon
Montlu’ Rando au fil de l’eau
Parc des Ilets Salle C26 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 7 EUR
selon les circuits
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 14:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée à Montluçon et les gorges du Cher
Marchez, savourez et admirez…La section randonnée du club Amitié et Nature organise encore cette année une journée rando ouverte à tous vers la vallée du Cher.
.
Parc des Ilets Salle C26 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes randoaminat03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking in Montluçon and the Cher gorges:
The Amitié et Nature club’s hiking section is organizing another open day hike to the Cher valley.
L’événement Montlu’ Rando au fil de l’eau Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Atelier pédagogique Sceaux de cire Bains Douches Montluçon 17 avril 2026
- Exposition Couleurs créoles Espace Boris Vian Montluçon 18 avril 2026
- Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Place Jean Dormoy Montluçon 18 avril 2026
- Conférence le bison préhistorique Espace Boris Vian Montluçon 18 avril 2026
- Course hippique de Pâques Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Montluçon 19 avril 2026