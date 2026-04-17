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Montlu’ Rando au fil de l’eau Parc des Ilets Salle C26 Montluçon

Montlu’ Rando au fil de l’eau Parc des Ilets Salle C26 Montluçon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Parc des Ilets Salle C26

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 7 selon les circuits

Montluçon

Montlu’ Rando au fil de l’eau

Parc des Ilets Salle C26 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

selon les circuits

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 14:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Randonnée à Montluçon et les gorges du Cher
Marchez, savourez et admirez…La section randonnée du club Amitié et Nature organise encore cette année une journée rando ouverte à tous vers la vallée du Cher.
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Parc des Ilets Salle C26 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   randoaminat03@gmail.com

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English :

Hiking in Montluçon and the Cher gorges:
The Amitié et Nature club’s hiking section is organizing another open day hike to the Cher valley.

L’événement Montlu’ Rando au fil de l’eau Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme

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