Montluçon en lumières Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Montluçon en lumières
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur de Montluçon pour un parcours nocturne unique !
Une programmation artistique haute en couleur va emmener les spectateurs en déambulation et découvrir de manière atypique les sites incontournables de la cité médiévale.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
Dive into the heart of Montluçon for a unique nighttime tour!
A vibrant artistic program will take spectators on a stroll to discover the medieval city’s must-see sites in an unconventional way.
L’événement Montluçon en lumières Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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