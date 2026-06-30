Informations pratiques

Montluçon

Montluçon en lumières

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur de Montluçon pour un parcours nocturne unique !

Une programmation artistique haute en couleur va emmener les spectateurs en déambulation et découvrir de manière atypique les sites incontournables de la cité médiévale.

.

Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the heart of Montluçon for a unique nighttime tour!

A vibrant artistic program will take spectators on a stroll to discover the medieval city’s must-see sites in an unconventional way.

L’événement Montluçon en lumières Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme