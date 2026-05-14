Montmajour fait son sport Route De Fontvieille Arles

Arles

Montmajour fait son sport

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 16h.

Le 30 mai de 10h à 16h. Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de l’opération nationale Monuments en (pleine) forme , l’Abbaye de Montmajour vous invite à assister à plusieurs représentations de danse modern jazz et à découvrir l’art de l’escrime !

Pour la 2nd année, l’abbaye de Montmajour participe à la manifestation nationale Monument en (pleine) forme .



Venez profiter d’un week-end placé sous le signe du mouvement et de la convivialité laissez vous porter par plusieurs représentations de danse de Modern Jazz et découvrez l’art de l’escrime lors d’initiations proposées tout au long de la journée.

Ces animations sportives sont ouvertes à tous, à partager en famille ou entre amis.



L’initiation à l’escrime sera proposée par l’amicale Crau-Alpilles d’Escrime et les représentations de danse seront proposées par Studio Pulsation. .

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 64 17 abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

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English :

As part of the national Monuments en (pleine) forme campaign, Montmajour Abbey invites you to attend several modern jazz dance performances and discover the art of fencing!

L’événement Montmajour fait son sport Arles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Arles