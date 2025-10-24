MONTPELLIER RUN FESTIVAL Montpellier
MONTPELLIER RUN FESTIVAL Montpellier samedi 18 avril 2026.
MONTPELLIER RUN FESTIVAL
Rue Foch Montpellier Hérault
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
2026-04-18
Montpellier Run Festival revient les 18 et 19 avril 2026.
Au programme, deux jours de running au cœur de Montpellier 5 km, ekiden, 10 km, semi-marathon et marathon
Alors, est-ce qu’un de ces défis vous tente ?
Plus d’informations bientôt ! .
Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Montpellier Run Festival returns on April 18 and 19, 2026.
Two days of running in the heart of Montpellier: 5 km, ekiden, 10 km, half-marathon and marathon
German :
Montpellier Run Festival kehrt am 18. und 19. April 2026 zurück.
Auf dem Programm stehen zwei Tage Running im Herzen von Montpellier: 5 km, Ekiden, 10 km, Halbmarathon und Marathon
Italiano :
Il Montpellier Run Festival torna il 18 e 19 aprile 2026.
Il programma prevede due giorni di corsa nel cuore di Montpellier: 5 km, ekiden, 10 km, mezza maratona e maratona
Espanol :
El Montpellier Run Festival vuelve los días 18 y 19 de abril de 2026.
El programa incluye dos días de carreras en el corazón de Montpellier: 5 km, ekiden, 10 km, media maratón y maratón
