Montre moi tes dents !, Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Ecole Normale Supérieure de Lyon - Site Jacques Monod · Lyon
Informations pratiques
Montre moi tes dents ! Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod Métropole de Lyon
Réservation obligatoire avant le vendredi 18 septembre 20h dans la limite des places disponibles (10 visiteurs par créneau)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Elles dessinent nos sourires mais sont parfois source de peur ou de douleurs. A travers les livres anciens de la Bibliothèque Diderot et les spécimens des collections du département de biologie de l’École Normale Supérieure de Lyon, venez découvrir la diversité des dents, ratiches, quenottes et autres chicots et comment, au cours des âges, elles ont été entretenues et soignées.
Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod 46 allée d’Italie 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « collections.biogeol@ens-lyon.fr »}] Tram T1, bus C22 : ENS Lyon
Journées européennes du patrimoine
Bibliothèque Diderot de Lyon et École Normale supérieure de Lyon
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