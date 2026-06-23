Informations pratiques

Soissons

MONTREUX COMEDY

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 20:00:00

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-12

Des mots pour le rire !

La soirée humour revient au Mail avec Montreux Comedy.

Quatre jeunes humoristes francophones partagent l’affiche

le temps d’une soirée, après avoir réalisé une résidence à

la Cité Internationale de la Langue Française en compagnie

des formatrices de l’Académie.

Ils présentent au public les extraits de leur spectacle tout

juste sortis de répétitions, avant une tournée au festival

Lillarious.

Des mots pour le rire !

La soirée humour revient au Mail avec Montreux Comedy.

Quatre jeunes humoristes francophones partagent l’affiche

le temps d’une soirée, après avoir réalisé une résidence à

la Cité Internationale de la Langue Française en compagnie

des formatrices de l’Académie.

Ils présentent au public les extraits de leur spectacle tout

juste sortis de répétitions, avant une tournée au festival

Lillarious. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Words to Make You Laugh!

Comedy night returns to the Mail with Montreux Comedy.

Four young French-speaking comedians share the stage

for one night, after completing a residency at

the International City of the French Language alongside

the Academy’s instructors.

They’ll present excerpts from their shows to the audience—

fresh from rehearsals—before heading out on tour to the

Lillarious.

L’événement MONTREUX COMEDY Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois