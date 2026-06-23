MONTREUX COMEDY Soissons
mardi 12 janvier 2027 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
MONTREUX COMEDY
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-12 20:00:00
fin : 2027-01-12
Date(s) :
2027-01-12
Des mots pour le rire !
La soirée humour revient au Mail avec Montreux Comedy.
Quatre jeunes humoristes francophones partagent l’affiche
le temps d’une soirée, après avoir réalisé une résidence à
la Cité Internationale de la Langue Française en compagnie
des formatrices de l’Académie.
Ils présentent au public les extraits de leur spectacle tout
juste sortis de répétitions, avant une tournée au festival
Lillarious.
Des mots pour le rire !
La soirée humour revient au Mail avec Montreux Comedy.
Quatre jeunes humoristes francophones partagent l’affiche
le temps d’une soirée, après avoir réalisé une résidence à
la Cité Internationale de la Langue Française en compagnie
des formatrices de l’Académie.
Ils présentent au public les extraits de leur spectacle tout
juste sortis de répétitions, avant une tournée au festival
Lillarious. .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Words to Make You Laugh!
Comedy night returns to the Mail with Montreux Comedy.
Four young French-speaking comedians share the stage
for one night, after completing a residency at
the International City of the French Language alongside
the Academy’s instructors.
They’ll present excerpts from their shows to the audience—
fresh from rehearsals—before heading out on tour to the
Lillarious.
L’événement MONTREUX COMEDY Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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