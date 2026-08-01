MONUMENT concert immersif au coeur du château de Brancion Martailly-lès-Brancion

Informations pratiques

Martailly-lès-Brancion

MONUMENT concert immersif au coeur du château de Brancion

Château de Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

MONUMENT est un spectacle musical narratif qui mêle récit historique et création contemporaine pour révéler l’âme des lieux patrimoniaux. À travers quelques grandes pages de leur histoire, chaque représentation invite le public à découvrir un monument autant avec les émotions qu’avec les connaissances. Ici, le patrimoine n’est pas le décor du spectacle il en est le point de départ, la matière vivante et l’inspiration.

Après plusieurs années à composer pour des spectacles immersifs et des lieux patrimoniaux, Paul Lecomte imagine avec MONUMENT une nouvelle forme de spectacle où chaque monument devient la source même de la création. Chaque représentation est écrite pour le lieu qui l’accueille son histoire, son architecture, ses légendes et son paysage nourrissent la musique et le récit.

Pour cette représentation, Paul Lecomte sera accompagné de la violoniste Valérie Belleville, du saxophoniste Jean-Philippe Flos et du comédien Olivier Clerc. Ensemble, ils mêleront électronique cinématographique, instruments acoustiques et récit pour offrir une expérience sensible, poétique et immersive.

MONUMENT propose une autre manière de découvrir le patrimoine non par l’explication, mais par l’émotion. Une invitation à écouter,à ressentir et à se laisser traverser par la mémoire des lieux.

Cette soirée est organisée en collaboration avec l’association La Mémoire Médiévale, qui œuvre depuis plus de cinquante ans à la sauvegarde et à la valorisation du Château de Brancion.

Une rencontre entre création contemporaine et patrimoine, pour redonner vie à ce lieu emblématique. Plus qu’un concert, MONUMENT est une expérience sensible où la musique fait résonner la mémoire des lieux.

Repli à l’église en cas de pluie.

* Paul Lecomte composition, claviers, électronique

* Valérie Belleville violon

* Jean-Philippe Flos saxophone

* Olivier Clerc récit

En partenariat avec La Mémoire Médiévale de Brancion .

Château de Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 evenementiel@chateau-de-brancion.fr

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English : MONUMENT concert immersif au coeur du château de Brancion

L’événement MONUMENT concert immersif au coeur du château de Brancion Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-08-05 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II