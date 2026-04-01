Informations pratiques

Angers

Monument Jeu d’Enfant

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Attention dragons ! Le traditionnel week-end pour les familles des monuments nationaux est de retour ! .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Monument Jeu d’Enfant Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers