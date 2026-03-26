Monumental Aix-en-Provence

Monumental

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. Jardins du Pavillon de Vendôme Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Jardin de la Villa Lily Pastré Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

ESAAIX Nuit européenne des musées

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées et de la Biennale d’Aix

Le samedi 23 mai, l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une soirée de restitution des projets menés avec les étudiants et les étudiantes tout au long de l’année. Inscrite dans le cadre de la Nuit européenne des musées et de la Biennale d’Aix, cette soirée déploie un ensemble de propositions artistiques à la croisée de la création contemporaine, de la recherche pédagogique et de l’expérimentation technologique. Pensée comme un parcours nocturne en partenariat avec Hexalab, la soirée investit plusieurs lieux emblématiques d’Aix-en-Provence pour offrir au public des expériences visuelles, sonores et immersives, entre projections monumentales, installations interactives, performances et laboratoires ouverts.



Mapping Collectif Smack

Lieu Pavillon de Vendôme et École supérieure d’art d’Aix-en-Provence

Entrée libre



Projections monumentales, installations immersives et expérimentations lumineuses

proposent un dialogue entre image numérique, espace urbain et patrimoine, transformant les architectures du quartier Faubourg en supports visuels et sonores. Développé au sein de l’atelier 3D de l’École Supérieure d’Art, Monumental Mapping réunit des créations vidéo réalisées par les étudiants, en partenariat avec Hexalab.



Le mapping sur la façade du Pavillon de Vendôme s’enrichit d’un parcours artistique de l’École Supérieure d’Art au jardin de la Villa Lily Pastré.

Le Collectif Smack présente dans cet écrin Speculum, triptyque numérique inspiré du Jardin des délices de Jérôme Bosch, offre un miroir surprenant du temps présent.



Coordination: Ricardo Garcia

Participant·es: les étudiant·es de 1er et 2nd cycle

Partenariat Hexalab

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Jardins du Pavillon de Vendôme Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Jardin de la Villa Lily Pastré Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

ESAAIX European Museum Night

As part of European Museum Night and the Aix Biennale

L’événement Monumental Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence