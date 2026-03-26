Monumental Aix-en-Provence
Monumental Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Monumental
Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. Jardins du Pavillon de Vendôme Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Jardin de la Villa Lily Pastré Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
ESAAIX Nuit européenne des musées
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées et de la Biennale d’Aix
Le samedi 23 mai, l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une soirée de restitution des projets menés avec les étudiants et les étudiantes tout au long de l’année. Inscrite dans le cadre de la Nuit européenne des musées et de la Biennale d’Aix, cette soirée déploie un ensemble de propositions artistiques à la croisée de la création contemporaine, de la recherche pédagogique et de l’expérimentation technologique. Pensée comme un parcours nocturne en partenariat avec Hexalab, la soirée investit plusieurs lieux emblématiques d’Aix-en-Provence pour offrir au public des expériences visuelles, sonores et immersives, entre projections monumentales, installations interactives, performances et laboratoires ouverts.
Mapping Collectif Smack
Lieu Pavillon de Vendôme et École supérieure d’art d’Aix-en-Provence
Entrée libre
Projections monumentales, installations immersives et expérimentations lumineuses
proposent un dialogue entre image numérique, espace urbain et patrimoine, transformant les architectures du quartier Faubourg en supports visuels et sonores. Développé au sein de l’atelier 3D de l’École Supérieure d’Art, Monumental Mapping réunit des créations vidéo réalisées par les étudiants, en partenariat avec Hexalab.
Le mapping sur la façade du Pavillon de Vendôme s’enrichit d’un parcours artistique de l’École Supérieure d’Art au jardin de la Villa Lily Pastré.
Le Collectif Smack présente dans cet écrin Speculum, triptyque numérique inspiré du Jardin des délices de Jérôme Bosch, offre un miroir surprenant du temps présent.
Coordination: Ricardo Garcia
Participant·es: les étudiant·es de 1er et 2nd cycle
Partenariat Hexalab
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Jardins du Pavillon de Vendôme Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Jardin de la Villa Lily Pastré Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
ESAAIX European Museum Night
As part of European Museum Night and the Aix Biennale
L’événement Monumental Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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