Monuments en musique Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Monuments en musique

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Monuments en musique est une nouvelle programmation dédiée à la mise en dialogue du patrimoine monumental et des arts vivants. Pour ce 1er concert l’ensemble Dulci Jubilo interprètera une itinérance sacrée autour du Miserere d’Allegri. Choeur a cappella.

Monuments en musique est une nouvelle programmation dédiée à la mise en dialogue du patrimoine monumental et des arts vivants. Développée en partenariat avec Anima Nostra et le Centre des Monuments nationaux, cette 1ère édition se déploie au sein de plusieurs sites emblématiques (le château d’Azay-le-Rideau, le château d’Oiron, le cloître de la Psalette). La programmation met en valeur les qualités acoustiques et architecturales de ces lieux, tout en proposant un parcours artistique allant du répertoire classique à des formes contemporaines. À travers cette initiative, Monuments en musique entend favoriser la rencontre entre patrimoine et création, et proposer au public une approche renouvelée des monuments, fondée sur l’expérience sensible et l’écoute. Pour ce 1er concert l’ensemble Dulci Jubilo interprètera une itinérance sacrée autour du Miserere d’Allegri. Choeur a cappella. .

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Monuments en musique

Monuments en musique is a new program dedicated to the dialogue between monumental heritage and the performing arts. For this 1st concert, the Dulci Jubilo ensemble will perform a sacred itinerary around Allegri’s Miserere. A cappella choir.

L’événement Monuments en musique Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-29 par Maison du Thouarsais