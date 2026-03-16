Moon Walker en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Moon Walker sera en concert au Supersonic Records le 13 novembre 2026.

Mise en vente le 13 mars à 14h sur aegpresents.fr

En moins de cinq ans, Moon Walker, artiste indie rock indépendant basé à Brooklyn, a cumulé plus de 100 millions de streams, affiché complet sur des dates à travers les États-Unis, et rassemblé une communauté de fans fidèle et passionnée. Il s’est produit sur scène et en tournée aux côtés d’artistes tels que Tool, Primus, Coheed and Cambria, Fishbone et Will Wood. Son prochain album, “WASTELAND COUNTRY”, est attendu au printemps, moins d’un an après la sortie de son quatrième album, “Is This The World You Wanted?”, qui a marqué un véritable tournant dans son parcours.

Moon Walker en concert au Supersonic Records !

Le vendredi 13 novembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 19.50 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-13T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T20:00:00+02:00_2026-11-13T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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