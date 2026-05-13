MoPA au musée – Le monde romain dessiné, Musée départemental Arles antique, Arles

MoPA au musée – Le monde romain dessiné Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le monde romain dessiné

MoPA : école de cinéma d’animation 3D – Arles

40 étudiants en classe préparatoire au MoPA livrent leur vision du monde romain. Leurs croquis, réalisés au cours de multiples séances de dessin académique, sont projetés tout au long de la soirée. Certains présents ce soir, poursuivent leur travail par une démonstration de ce qu’est le dessin d’observation.

Atelier Stop Motion

À partir des illustrations des étudiants de l’école MoPA réalisées au cours de l’année, les visiteurs sont invités à imaginer une courte saynète animée à partir de photographies prises successivement et montées par ordinateur.

Miss Olympe

Film d’animation

Venez découvrir à travers le regard décalé et humoristique des étudiants de MoPA, le célèbre épisode mythologique de la pomme d’or gagnée par Vénus.

> Durée : 1mn35

En continu de 19h à 22h

https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive.

Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.

Le monde romain dessiné

© mdaa