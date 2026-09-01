Mordus du manga 2026 : fête de lancement dans les bibliothèques du 17è Médiathèque Edmond Rostand Paris
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Edmond Rostand · Paris
Informations pratiques
Les trois bibliothèques du 17è s’associent pour vous proposer un programme festif à l’occasion du lancement du prix 2026 des Mordus du manga : présentation des mangas en compétition, activités autour du Japon, gourmandises…
- Bibliothèque des Batignolles : de 10h à 12h30
- Bibliothèque Colette Vivier : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Médiathèque Edmond Rostand : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Entrée libre, tout public
Bienvenue dans la nouvelle édition des Mordus du manga !
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
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