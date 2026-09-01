Mordus du manga 2026 : fête de lancement dans les bibliothèques du 17è Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

Les trois bibliothèques du 17è s’associent pour vous proposer un programme festif à l’occasion du lancement du prix 2026 des Mordus du manga : présentation des mangas en compétition, activités autour du Japon, gourmandises…

Bibliothèque des Batignolles : de 10h à 12h30

Bibliothèque Colette Vivier : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Médiathèque Edmond Rostand : de 10h à 12h et de 15h à 18h

Entrée libre, tout public

Bienvenue dans la nouvelle édition des Mordus du manga !

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Edmond Rostand et trouvez le meilleur itinéraire

