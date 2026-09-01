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Mordus du manga 2026 : fête de lancement dans les bibliothèques du 17è Médiathèque Edmond Rostand Paris

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Edmond Rostand · Paris

Mordus du manga 2026 : fête de lancement dans les bibliothèques du 17è Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Edmond Rostand
Adresse
11 rue Nicolas Chuquet
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Les trois bibliothèques du 17è s’associent pour vous proposer un programme festif à l’occasion du lancement du prix 2026 des Mordus du manga : présentation des mangas en compétition, activités autour du Japon, gourmandises…

  • Bibliothèque des Batignolles : de 10h à 12h30
  • Bibliothèque Colette Vivier : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
  • Médiathèque Edmond Rostand : de 10h à 12h et de 15h à 18h

Entrée libre, tout public

Bienvenue dans la nouvelle édition des Mordus du manga !
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet  75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr


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