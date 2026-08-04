Mordus du patrimoine Roubaix
samedi 12 septembre 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Mordus du patrimoine
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-11-21
Vous êtes fan de l’histoire de Roubaix ? Le patrimoine et les activités des services dédiés vous intéressent ? Venez découvrir les différents aspects de nos métiers de bibliothécaires et archivistes et suivez le circuit des documents anciens, de leur arrivée à leur intégration sur la Bn-R.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres passionnés autour d’un café et d’un gâteau et de nous aider à enrichir la bibliothèque numérique.
Vous êtes fan de l’histoire de Roubaix ? Le patrimoine et les activités des services dédiés vous intéressent ? Venez découvrir les différents aspects de nos métiers de bibliothécaires et archivistes et suivez le circuit des documents anciens, de leur arrivée à leur intégration sur la Bn-R.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres passionnés autour d’un café et d’un gâteau et de nous aider à enrichir la bibliothèque numérique. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00
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English :
Are you a fan of Roubaix?s history? Are you interested in Roubaix’s heritage and the activities of its dedicated departments? Come and discover the different aspects of our jobs as librarians and archivists, and follow the circuit of ancient documents, from their arrival to their integration into the Bn-R.
This is your chance to meet other enthusiasts over coffee and cake, and to help us enrich the digital library.
L’événement Mordus du patrimoine Roubaix a été mis à jour le 2026-07-27 par Hauts-de-France Tourisme
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