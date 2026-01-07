More Womxn On Stage Festival Petit bain Paris

On revient pour une 5ᵉ édition très spéciale. Cinq ans de scènes partagées, de voix amplifiées, de rencontres inspirantes et d’engagement à vos côtés. Cinq éditions portées par vous — et cette année, on célèbre tout ça ensemble.

Pendant deux jours, le festival met à l’honneur les femmes et les minorités de genre à travers une programmation vibrante mêlant concerts, masterclass, table ronde, marché de créateurices et plein de surprises ! Un espace de visibilité, de transmission et de partage.

Plus qu’un festival, c’est aussi un rassemblement, de soutien et de célébration des talents qui façonnent la scène d’aujourd’hui et de demain. Cette 5ᵉ édition marque une étape importante de notre aventure — et on a hâte de la vivre avec vous, le temps d’un week-end, à Petit Bain.

Restez à l’affût, on vous dévoile prochainement la programmation…

Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 18h00 à 02h00

payant

Public adultes.

Petit bain 7 Port de la Gare 75013 Paris



Petit bain 7 Port de la Gare 75013 Paris


