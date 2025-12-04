Morgane Cadignan en spectacle Petit Kursaal Besançon

Morgane Cadignan en spectacle

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous.

Mais est-ce vraiment grave ?

Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Morgane Cadignan en spectacle

L’événement Morgane Cadignan en spectacle Besançon a été mis à jour le 2025-12-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)