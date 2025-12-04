Morgane Cadignan en spectacle Petit Kursaal Besançon
Morgane Cadignan en spectacle Petit Kursaal Besançon vendredi 13 novembre 2026.
Morgane Cadignan en spectacle
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
2026-11-13
S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous.
Mais est-ce vraiment grave ?
Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
