Informations pratiques

Saint-Béat-Lez

MORNING YOGA

LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 07:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un petit-déjeuner

7h45 Balade méditative

8h15 Yoga 1

9h30 Yoga 2

10h30 Petit-déjeuner

Réservation obligatoire par téléphone. 20 .

LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com

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English :

Enjoy a moment of relaxation followed by breakfast

L’événement MORNING YOGA Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE