UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Béat-Lez

MORNING YOGA Saint-Béat-Lez

mardi 4 août 2026 · Saint-Béat-Lez

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
LAC DE GÉRY
Ville
31440 Saint-Béat-Lez
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Béat-Lez

MORNING YOGA

LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 07:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un petit-déjeuner
7h45 Balade méditative
8h15 Yoga 1
9h30 Yoga 2
10h30 Petit-déjeuner

Réservation obligatoire par téléphone. 20  .

LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie   parallele.association@gmail.com

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English :

Enjoy a moment of relaxation followed by breakfast

L’événement MORNING YOGA Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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