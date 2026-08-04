MORNING YOGA Saint-Béat-Lez
mardi 4 août 2026 · Saint-Béat-Lez
Informations pratiques
Saint-Béat-Lez
MORNING YOGA
LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 07:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13
Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un petit-déjeuner
7h45 Balade méditative
8h15 Yoga 1
9h30 Yoga 2
10h30 Petit-déjeuner
Réservation obligatoire par téléphone. 20 .
LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com
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English :
Enjoy a moment of relaxation followed by breakfast
L’événement MORNING YOGA Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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