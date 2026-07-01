Informations pratiques

Saint-Béat-Lez

YOG’APÉRO

LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un apéro

19h Yoga

20h Apéro

Réservation obligatoire par téléphone. 12 .

LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com

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English :

Enjoy a moment of relaxation followed by an aperitif

L’événement YOG’APÉRO Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE