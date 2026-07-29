MOSQUÉE DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE) MOSQUÉE DU MIRAIL Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MOSQUÉE DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE)

MOSQUÉE DU MIRAIL 1 Place Edouard Bouillères Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la première fois, découvrez la mosquée du Mirail à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Accompagnés par des bénévoles, suivez un parcours guidé à travers les différents espaces du lieu bibliothèque, salle de prière, espace éducatif et jardin.

La visite permet de découvrir l’architecture contemporaine du bâtiment, de retracer l’histoire de sa création grâce à une exposition en dix panneaux, et de mieux comprendre le rôle d’une mosquée comme lieu de vie au cœur de la ville. Au-delà de la prière, elle accueille en effet des activités culturelles, éducatives et solidaires.

Un espace est également consacré à la sensibilisation aux comportements responsables et à la préservation de l’environnement, en lien avec les initiatives menées par la mosquée.

Une exposition en deux volets vous est présentée

– Le premier volet, Mosquées du monde , réunit en grand format des photographies des plus belles et emblématiques mosquées de la planète, des chefs-d’œuvre les plus anciens aux réalisations contemporaines.

– Le second volet, L’ornementation des mosquées , met à l’honneur l’art du décor, de la calligraphie et des motifs géométriques, ainsi que leurs variations selon les régions du monde.

Présentée le long du parcours de visite, cette exposition se découvre librement ou accompagnée d’un guide.

Bon à savoir

– Sur inscription .

MOSQUÉE DU MIRAIL 1 Place Edouard Bouillères Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For the first time, discover the Mirail Mosque during European Heritage Days.

L’événement MOSQUÉE DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE