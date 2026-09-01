Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

MOTOCROSS

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Championnat de ligue Pays de la Loire

Le programme de la journée verra se dérouler 13 courses avec les catégories Open MX1/MX2 (125 à 650 cc), Ligue 125cc, Minicross (50 et 65 cc), Critérium en motocross et à nouveau une catégorie Quad !

Circuit du Pas de Mail

Buvette et restauration sur place .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Pays de la Loire League Championship

L’événement MOTOCROSS Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt