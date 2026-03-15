Motovirade de Cernay Cernay
dimanche 27 septembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Motovirade de Cernay
Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Faites un don et embarquez pour une virée moto solidaire contre la mucoviscidose. Ensemble, faisons avancer la recherche !
Roulez pour une bonne cause ! La Motovirade de Cernay vous invite à faire un don pour vaincre la mucoviscidose, tout en participant à un tour à moto solidaire et festif. Mobilisons-nous ensemble ! .
Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 92 98 79 motoviradecernay68@gmail.com
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English :
Make a donation and embark on a motorcycle tour in support of cystic fibrosis. Together, let’s advance research!
L’événement Motovirade de Cernay Cernay a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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