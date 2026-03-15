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AGENDA · Cernay

Motovirade de Cernay Cernay

dimanche 27 septembre 2026 · Cernay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Ville
68700 Cernay
Département
Haut-Rhin
Tarif

Cernay

Motovirade de Cernay

Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Faites un don et embarquez pour une virée moto solidaire contre la mucoviscidose. Ensemble, faisons avancer la recherche !
Roulez pour une bonne cause ! La Motovirade de Cernay vous invite à faire un don pour vaincre la mucoviscidose, tout en participant à un tour à moto solidaire et festif. Mobilisons-nous ensemble !   .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 92 98 79  motoviradecernay68@gmail.com

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English :

Make a donation and embark on a motorcycle tour in support of cystic fibrosis. Together, let’s advance research!

L’événement Motovirade de Cernay Cernay a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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