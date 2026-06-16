Amilly

Moulin Bardin

Rue du Moulin Bardin Amilly Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Moulin Bardin

Venez découvrir (ou redécouvrir) les secrets et le fonctionnement du moulin, profiter du cadre exceptionnel de ses abords, et échanger avec l’équipe de l’ASAMBA. Une belle occasion de partager notre passion commune pour ce patrimoine unique ! 5 .

Rue du Moulin Bardin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Bardin Mill

L’événement Moulin Bardin Amilly a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS