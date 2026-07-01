Moulins dimanche #8, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Informations pratiques

Moulins dimanche #8 Dimanche 27 septembre, 11h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Spectacles :

11h – Dans le sens contraire au sens du vent | Collectif Porte27

14h30 – Macadam Caravan | Cie Presque Siamoises & les élèves du CRAC de Lomme

16h – Immobiles | Cie Les Hommes de Mains

Ateliers :

de 11h30 à 14h30 – ateliers cirque par le Cirque du Bout du Monde et par le Collectif Porte27

Et aussi :

– restitution du projet Porté de quartier

– interventions clownesques dans le cadre du projet La Débhorde de la compagnie Brounïak,

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://leprato.fr/ »}]

Une journée entièrement gratuite pour tout le monde et pour tous les âges. Profitez dans l’espace public, de spectacles, d’ateliers et de moments conviviaux dans notre quartier de Lille-Moulins.

© Julie Mouton, © Shunyo, © Joris Frigerio