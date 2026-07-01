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Moulins dimanche #8, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

dimanche 27 septembre 2026 · le Prato - Pôle National Cirque - Lille · Lille

Moulins dimanche #8, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
le Prato - Pôle National Cirque - Lille
Adresse
6 allée de la Filature 59000
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit, sans réservation

Moulins dimanche #8 Dimanche 27 septembre, 11h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Spectacles :
11h – Dans le sens contraire au sens du vent | Collectif Porte27
14h30 – Macadam Caravan | Cie Presque Siamoises & les élèves du CRAC de Lomme
16h – Immobiles | Cie Les Hommes de Mains
Ateliers :
de 11h30 à 14h30 – ateliers cirque par le Cirque du Bout du Monde et par le Collectif Porte27
Et aussi :
– restitution du projet Porté de quartier
– interventions clownesques dans le cadre du projet La Débhorde de la compagnie Brounïak,

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://leprato.fr/ »}]
Une journée entièrement gratuite pour tout le monde et pour tous les âges. Profitez dans l’espace public, de spectacles, d’ateliers et de moments conviviaux dans notre quartier de Lille-Moulins.

© Julie Mouton, © Shunyo, © Joris Frigerio

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