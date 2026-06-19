Moun’ Bakannal par la Compagnie DiféKako Parc de Choisy PARIS

Ce spectacle offre une lecture transversale des différentes manières de « faire carnaval ».

Partie observer cette fête rituelle là où elle s’exprime avec le plus de force – à commencer par les territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi les Hauts-de-France, le Pays basque et bien sûr la matrice vénitienne, la compagnie DiféKako en a rapporté des sons, des rythmes, des danses et, surtout, une formidable énergie collective.

Chorégraphie : Chantal Loïal

Assistants à la chorégraphie : Joëlle Iffrig, Stéphane Mackowiak

Compositeur : Gabriel Majou

Costumière : Capucine Desoomer

Régie lumières et son : Stéphane Bottard, Ronan Person et Aik Lamouroux-Alayan

Création vidéo : Yutaka Takei

Interprètes : Kahamilou Zongo, Oumarou Bambara, Lory Laurac, Sonia Delphin et Stéphane Mackowiak

Regard extérieur : Lucie Anceau

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie DiféKako vous invitent à un voyage musical et dansé vous emportant avec frénésie sur les terres du carnaval.

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:30:00+02:00_2026-06-19T19:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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