Moun’ Bakannal par la Compagnie DiféKako Parc de Choisy PARIS
Moun’ Bakannal par la Compagnie DiféKako Parc de Choisy PARIS vendredi 19 juin 2026.
Ce spectacle offre une lecture transversale des différentes manières de « faire carnaval ».
Partie observer cette fête rituelle là où elle s’exprime avec le plus de force – à commencer par les territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi les Hauts-de-France, le Pays basque et bien sûr la matrice vénitienne, la compagnie DiféKako en a rapporté des sons, des rythmes, des danses et, surtout, une formidable énergie collective.
Chorégraphie : Chantal Loïal
Assistants à la chorégraphie : Joëlle Iffrig, Stéphane Mackowiak
Compositeur : Gabriel Majou
Costumière : Capucine Desoomer
Régie lumières et son : Stéphane Bottard, Ronan Person et Aik Lamouroux-Alayan
Création vidéo : Yutaka Takei
Interprètes : Kahamilou Zongo, Oumarou Bambara, Lory Laurac, Sonia Delphin et Stéphane Mackowiak
Regard extérieur : Lucie Anceau
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie DiféKako vous invitent à un voyage musical et dansé vous emportant avec frénésie sur les terres du carnaval.
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:30:00+02:00_2026-06-19T19:30:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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