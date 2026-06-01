MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA Roubaix
MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA Roubaix dimanche 28 juin 2026.
Roubaix
MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA
13 rue de l’Hospice Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES 2026
Le Centre Culturel du Monde Arabe vous invite à une journée de fête, de partage et de convivialité.
Dimanche 28 juin 2026
À partir de 14h
Salle Watremez, 13 rue de l’Hospice à Roubaix
Entrée libre et gratuite
Au programme
– La Brigade des Tubes avec une animation devant la mairie à 13h30
– La Rumba Latina
– Kamal Lmimouni et l’Atelier Oud CCMA
– LK59
– M2
– Duna Loge
– Adil
– La troupe de danse Mbalax de la CRAO
– La troupe de danse Convergences
– Dj Farouk
Et bien d’autres artistes et animations…
Restauration sur place
Stands associatifs et culturels
Grande tombola avec de nombreux lots à gagner !
Un rendez-vous festif et familial à ne pas manquer pour célébrer la diversité culturelle, la musique, la danse… un préambule pour les grandes vacances.
Invitez vos proches et venez nombreux !
MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES 2026
Le Centre Culturel du Monde Arabe vous invite à une journée de fête, de partage et de convivialité.
Dimanche 28 juin 2026
À partir de 14h
Salle Watremez, 13 rue de l’Hospice à Roubaix
Entrée libre et gratuite
Au programme
– La Brigade des Tubes avec une animation devant la mairie à 13h30
– La Rumba Latina
– Kamal Lmimouni et l’Atelier Oud CCMA
– LK59
– M2
– Duna Loge
– Adil
– La troupe de danse Mbalax de la CRAO
– La troupe de danse Convergences
– Dj Farouk
Et bien d’autres artistes et animations…
Restauration sur place
Stands associatifs et culturels
Grande tombola avec de nombreux lots à gagner !
Un rendez-vous festif et familial à ne pas manquer pour célébrer la diversité culturelle, la musique, la danse… un préambule pour les grandes vacances.
Invitez vos proches et venez nombreux ! .
13 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France info@ccma.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MOUSSEM FESTIVAL OF CULTURES 2026
The Arab World Cultural Center invites you to a day of celebration, sharing, and fellowship.
Sunday, June 28, 2026
%C0 Starting at 2:00 p.m.
Salle Watremez, 13 rue de l’Hospice %E0 Roubaix
Free admission
On the program:
– La Brigade des Tubes with a performance in front of City Hall at 1:30 p.m.
– La Rumba Latina
– Kamal Lmimouni and the CCMA Oud Workshop
– LK59
– M2
– Duna Loge
– Adil
– The CRAO Mbalax dance troupe
– The Convergences dance troupe
– DJ Farouk
And many other artists and activities…
Food available on site
Community and cultural booths
Grand raffle with lots of prizes to win!
A festive, family-friendly event %E0 not to be missed, celebrating cultural diversity, music, and dance… a prelude to summer vacation.
Invite your friends and family—we hope to see many of you there!
L’événement MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA Roubaix a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme
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