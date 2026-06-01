MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA Roubaix

Roubaix

MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA

13 rue de l’Hospice Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES 2026

Le Centre Culturel du Monde Arabe vous invite à une journée de fête, de partage et de convivialité.

Dimanche 28 juin 2026

À partir de 14h

Salle Watremez, 13 rue de l’Hospice à Roubaix

Entrée libre et gratuite

Au programme

– La Brigade des Tubes avec une animation devant la mairie à 13h30

– La Rumba Latina

– Kamal Lmimouni et l’Atelier Oud CCMA

– LK59

– M2

– Duna Loge

– Adil

– La troupe de danse Mbalax de la CRAO

– La troupe de danse Convergences

– Dj Farouk

Et bien d’autres artistes et animations…

Restauration sur place

Stands associatifs et culturels

Grande tombola avec de nombreux lots à gagner !

Un rendez-vous festif et familial à ne pas manquer pour célébrer la diversité culturelle, la musique, la danse… un préambule pour les grandes vacances.

Invitez vos proches et venez nombreux !

MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES 2026

Le Centre Culturel du Monde Arabe vous invite à une journée de fête, de partage et de convivialité.

Dimanche 28 juin 2026

À partir de 14h

Salle Watremez, 13 rue de l’Hospice à Roubaix

Entrée libre et gratuite

Au programme

– La Brigade des Tubes avec une animation devant la mairie à 13h30

– La Rumba Latina

– Kamal Lmimouni et l’Atelier Oud CCMA

– LK59

– M2

– Duna Loge

– Adil

– La troupe de danse Mbalax de la CRAO

– La troupe de danse Convergences

– Dj Farouk

Et bien d’autres artistes et animations…

Restauration sur place

Stands associatifs et culturels

Grande tombola avec de nombreux lots à gagner !

Un rendez-vous festif et familial à ne pas manquer pour célébrer la diversité culturelle, la musique, la danse… un préambule pour les grandes vacances.

Invitez vos proches et venez nombreux ! .

13 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France info@ccma.fr

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English :

MOUSSEM FESTIVAL OF CULTURES 2026

The Arab World Cultural Center invites you to a day of celebration, sharing, and fellowship.

Sunday, June 28, 2026

%C0 Starting at 2:00 p.m.

Salle Watremez, 13 rue de l’Hospice %E0 Roubaix

Free admission

On the program:

– La Brigade des Tubes with a performance in front of City Hall at 1:30 p.m.

– La Rumba Latina

– Kamal Lmimouni and the CCMA Oud Workshop

– LK59

– M2

– Duna Loge

– Adil

– The CRAO Mbalax dance troupe

– The Convergences dance troupe

– DJ Farouk

And many other artists and activities…

Food available on site

Community and cultural booths

Grand raffle with lots of prizes to win!

A festive, family-friendly event %E0 not to be missed, celebrating cultural diversity, music, and dance… a prelude to summer vacation.

Invite your friends and family—we hope to see many of you there!

L’événement MOUSSEM FESTIVAL DES CULTURES CCMA Roubaix a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme