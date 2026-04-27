Moves on the top Cours ouverts à tous Les Deux Alpes
Moves on the top Cours ouverts à tous Les Deux Alpes dimanche 2 août 2026.
Les Deux Alpes
Moves on the top Cours ouverts à tous
Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04
A l’occasion de la 3ème édition du Festival MOVES ON THE TOP (festival Danse et Fitness Danse pour petits et grands, du 1 au 08 août 2026 aux 2 Alpes) l’organisation programme certains créneaux pour tous les publics.
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Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2adancefestival@gmail.com
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English : Moves on the top Classes open to all
For the 3 MOVES ON THE TOP Festival (Dance and Fitness Dance festival for young and old, from 1 to 08 August 2026 in Les 2 Alpes) the organisers are scheduling certain slots for all audiences.
L’événement Moves on the top Cours ouverts à tous Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des 2 Alpes
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