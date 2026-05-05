Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Moves On The Top MasterClass Gospel The People Hostel Les Deux Alpes

Moves On The Top MasterClass Gospel The People Hostel Les Deux Alpes dimanche 2 août 2026.

Lieu : The People Hostel

Adresse : Route de Champamé

Ville : 38860 Les Deux Alpes

Département : Isère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Les Deux Alpes

Moves On The Top MasterClass Gospel

The People Hostel Route de Champamé Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-07

Une parenthèse gospel au Moves On The Top !
Pendant la semaine du festival, tu pourras aussi vivre un moment unique avec @grenoble_gospel_singers
  .

The People Hostel Route de Champamé Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   les2adancefestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moves On The Top MasterClass Gospel

A gospel interlude at Moves On The Top!
During the festival week, you’ll also get to experience a unique moment with @grenoble_gospel_singers.

L’événement Moves On The Top MasterClass Gospel Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des 2 Alpes

À voir aussi à Les Deux Alpes (Isère)