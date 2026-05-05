Moves On The Top MasterClass Gospel The People Hostel Les Deux Alpes

Les Deux Alpes

Moves On The Top MasterClass Gospel

The People Hostel Route de Champamé Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-07

Une parenthèse gospel au Moves On The Top !

Pendant la semaine du festival, tu pourras aussi vivre un moment unique avec @grenoble_gospel_singers

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The People Hostel Route de Champamé Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2adancefestival@gmail.com

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English : Moves On The Top MasterClass Gospel

A gospel interlude at Moves On The Top!

During the festival week, you’ll also get to experience a unique moment with @grenoble_gospel_singers.

L’événement Moves On The Top MasterClass Gospel Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des 2 Alpes