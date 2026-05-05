Moves On The Top MasterClass Gospel The People Hostel Les Deux Alpes
Moves On The Top MasterClass Gospel The People Hostel Les Deux Alpes dimanche 2 août 2026.
Les Deux Alpes
Moves On The Top MasterClass Gospel
The People Hostel Route de Champamé Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-07
Une parenthèse gospel au Moves On The Top !
Pendant la semaine du festival, tu pourras aussi vivre un moment unique avec @grenoble_gospel_singers
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The People Hostel Route de Champamé Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2adancefestival@gmail.com
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English : Moves On The Top MasterClass Gospel
A gospel interlude at Moves On The Top!
During the festival week, you’ll also get to experience a unique moment with @grenoble_gospel_singers.
L’événement Moves On The Top MasterClass Gospel Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des 2 Alpes
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