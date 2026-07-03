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AGENDA · Les Deux Alpes

Moves on the top SOIREE MOTT CARIBBEAN VIBES Rue du grand plan Les Deux Alpes

jeudi 6 août 2026 · Rue du grand plan · Les Deux Alpes

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Rue du grand plan
Adresse
Palais des Sports des 2 Alpes
Ville
38860 Les Deux Alpes
Département
Isère
Tarif

Les Deux Alpes

Moves on the top SOIREE MOTT CARIBBEAN VIBES

Rue du grand plan Palais des Sports des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:45:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Soirée MOTT CARIBBEAN VIBES
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Rue du grand plan Palais des Sports des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   les2adancefestival@gmail.com

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English : Moves on the top SOIREE MOTT CARIBBEAN VIBES

Party MOTT CARIBBEAN VIBES

L’événement Moves on the top SOIREE MOTT CARIBBEAN VIBES Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des 2 Alpes

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