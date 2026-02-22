Moves on the top

Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-01

Les 2A Dance Festival sont heureux de vous retrouver pour leur 2ème édition de MOVES ON THE TOP, qui va se dérouler du 2 au 8 août 2025 sur un site exceptionnel aux 2 Alpes, à 1h30 de Grenoble.

.

Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2adancefestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moves on the top

The 2A Dance Festival is delighted to welcome you to its 2nd edition of MOVES ON THE TOP, which will take place from 2 to 8 August 2025 on an exceptional site in Les 2 Alpes, 1h30 from Grenoble.

L’événement Moves on the top Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme des 2 Alpes