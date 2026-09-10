MOWGLI + NAAMLOZE LE TAQUIN Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · LE TAQUIN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MOWGLI + NAAMLOZE
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR
8.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Mowgli est sauvage. Il vient du rock, du jazz, de la musique improvisée, de l’électro, mais avant tout, Mowgli est profondément libre.
Il n’aime ni les étiquettes ni les chapelles, il défend une approche spontanée de la musique, basée sur une écriture rigoureuse mêlée à une tendance à l’improvisation.
Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc et Pierre Pollet créent la bande-son d’un Mowgli du XXIème siècle. Éruptive, rocailleuse, haletante, la musique de Mowgli raconte des histoires de jungle moderne. Elle oscille entre sonorités urbaines et lyrisme sauvage, dépouillement abstrait et explosions incandescentes. 8.8 .
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Mowgli is wild. He draws from rock, jazz, improvised music, and electronic music—but above all, Mowgli is profoundly free.
L’événement MOWGLI + NAAMLOZE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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