Mozart Gran Partita, Collégiale Saint-André, Chartres

Informations pratiques

Mozart Gran Partita Dimanche 20 septembre, 16h00, 16h30, 17h00 Collégiale Saint-André Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Par son inspiration et l’équilibre de son écriture musicale, ses dimensions et son effectif imposants (douze instruments à vents et une contrebasse), cette Sérénade n°10 en Si bémol majeur KV 361, composée par W.A Mozart et dite « Gran Partita », est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du répertoire de musique de chambre des vents. Sa durée de presque une heure et la modernité de son écriture, faisant la part belle aux recherches de timbres et de tessitures, en font une pièce à la fois virtuose et facile d’accès.

Collégiale Saint-André 2 Rue Saint Andre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234082 https://www.chartres.fr/chemin-des-arts L’église actuelle a été reconstruite au XIIe siècle (érigée en collégiale en 1108). Le portail roman est surmonté d’une rosace du XVe siècle.

La collégiale est aujourd’hui un lieu d’exposition exigeant qui oblige à composer avec le lieu comme avec les œuvres.

La Sérénade n°10 « Gran Partita » de Mozart, chef-d’œuvre pour vents, séduit par son ampleur, sa modernité et la richesse de ses timbres. Virtuose, accessible, elle dure près d’une heure.

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