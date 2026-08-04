MOZART & JENKINS AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MOZART & JENKINS

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-03 20:30:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-03

La curiosité n’est pas un défaut. Venez découvrir la musique qui s’écrit après la période romantique.

Bien entendu, nous savons que vous n’êtes pas fans de la musique savante écrite après 1920. Par musique savante on cherche à préciser qu’il s’agit d’une musique dont la transmission passe par l’écrit, par opposition à des musiques qui se transmettent oralement de musiciens à musiciens, comme les secrets des druides gaulois.

Baroque, Classique, Romantique, Moderne et enfin Contemporaine, voici les périodes de l’histoire de la musique que nous vous proposons chaque saison. Leur point commun passer par l’écrit. Sibélius, Jenkins ou Apparailly ne sont donc pas classiques. Mais comme Mozart, ils passent par l’écriture. Nous avons bien du mal à nous expliquer les préjugés négatifs dont souffrent les compositeurs du 20ème siècle, et pire encore ceux du 21ème. Bien sûr, ce phénomène n’est pas si nouveau. En son temps, la musique de Beethoven fut jugée inaudible par une partie du Public et des critiques musicaux.

Alors nous persistons à vous proposer d’être curieux. Comme la plupart de nos programmes, celui-ci est composée de nombreuses œuvres plutôt courtes. Aucun risque de mourir d’ennui pendant les 50 minutes d’une symphonie qu’on n’aimerait pas. Pourquoi dès lors ne pas tenter l’aventure ? Laissez-vous faire, vous ne le regretterez pas. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34

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English :

Curiosity isn’t a flaw. Come discover the music composed after the Romantic period.

L’événement MOZART & JENKINS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE