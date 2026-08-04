MOZART ; LE CONCERTO POUR CLARINETTE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MOZART ; LE CONCERTO POUR CLARINETTE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-05

L’une des plus belles oeuvres de Mozart par l’un des meilleurs clarinettistes du moment.

On ne le dira jamais assez Mozart n’est pas un gentil petit garçon bien élevé ! Sous l’élégance de sa musique, la violence des sentiments est partout ! Bien sûr, il est un compositeur classique , attaché à l’élégance de la mélodie comme à celle des formes. Mais il est déjà emporté par le Sturm und Drang, ce mouvement qui en Allemagne préfigure le Romantisme. Et c’est sans doute pourquoi nous ne nous lassons pas de lui.

Oui, on peut mettre du Mozart comme musique d’attente sur un standard téléphonique, et ne l’écouter que d’une oreille distraite. Oui, il existe un Mozart apaisant. Mais il y a un autre Mozart. Et celui-ci, si vous l’écoutez bien, vous entraînera dans son tumulte intérieur, bien loin des salons élégants de son employeur, l’archevêque Colloredo.

Nous ne sommes pas tellement étonnés qu’il ait composé pour la clarinette l’une de ses plus belles œuvres. Voilà un instrument très mozartien ! Si doux, si élégant, mais capable à tout instant de se dévergonder comme le Jazz l’a abondamment démontré. Patrick Messina nous fait l’amitié de venir pour cette série de concerts. Il est l’un des meilleurs clarinettistes du moment et partage avec nous le désir de faire de la musique classique une musique vivante destinée au public d’aujourd’hui. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34

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English :

One of Mozart’s most beautiful works, performed by one of today’s finest clarinetists.

L’événement MOZART ; LE CONCERTO POUR CLARINETTE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE