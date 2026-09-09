Mozin’arts Prélude, Mozinor, Montreuil

Informations pratiques

Mozin’arts Prélude 19 et 20 septembre Mozinor Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine 2026, Mozin’Arts Prélude propose une introduction au nouveau format de la Biennale Mozin’Arts, qui se tiendra en septembre 2027. Au cœur de la cité industrielle verticale Mozinor, installations, peintures, sculptures, photographies, films, performances, investiront les jardins suspendus, le toit panoramique et les espaces de la Soucoupe. Fidèle à son esprit, Mozin’Arts fera dialoguer création contemporaine et territoire, en réunissant une cinquantaine d’artistes issu.es du réseau de La Fabrique des Illusions et de ses partenaires, avec une attention particulière portée aux artistes femmes. Elle sera réalisée en étroite collaboration avec le Centre Lounès Matoub, le Centre Tignous d’Art Contemporain, le Théâtre Berthelot-Jean Guerrin, des entreprises de Mozinor, la compagnie Tendres Bourreaux et de nombreux partenaires culturels… Un mini format Mozin’Arts, parsemé de surprises à découvrir en se perdant dans le labyrinthe des terrasses végétalisées de Mozinor.

Mozinor 2/20 Avenue Président Salvador Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.mozinarts.com La Fabrique des Illusions est depuis 2020 installée sur les toits de la cité industrielle Mozinor, dans le bâtiment de la « Soucoupe », où est situé l’atelier de Véronique Bourgoin, et le laboratoire de son de Jeanne Susin. L’architecture pionnière de Mozinor, conçue en 1970 par les architectes Claude Le Goas et Gilbert-Paul Bertrand, se présente comme véritable château fort de béton. Cette œuvre emblématique est une expérience de l’esprit novateur des années 1970, incarnant les débuts des réflexions sur les conséquences de l’expansion urbaine illimitée et symbolisant une utopie écologique. Ses larges terrasses végétalisées, ses modules cosmiques, et son toit panoramique, qui ont accueilli les premières soirées de musique électronique dans les années 1990, ainsi que sa célèbre soucoupe, haut lieu des nuits parisiennes des années 1980, ont inspiré la création d’un événement sur trois jours, conçu comme une passerelle pour un voyage à travers le temps. Ce site industriel de 42 000 m² abrite aujourd’hui une cinquantaine de structures, allant des métiers de l’imprimerie, des arts et du design à la culture et l’évènementiel. Il rassemble également des manufactures de territoire, des artisans, des experts en techniques industrielles, des artistes, et bien d’autres ressources à découvrir. MÉTRO

Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil

Ligne 11 arrêt Montreuil-Hôpital ou La Dhuys

BUS

Ligne 102 arrêt Cesaria Evora

Ligne 202 arrêt Cesaria Evora

Ligne 116 arrêt Edouard Branly

Ligne 121 arrêt Edouard Branly

Visite libre

©Véronique Bourgoin, Fabrique des Illusions