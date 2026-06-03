

Muette, que Boris Charmatz écrit et danse, sera, non pas une suite au solo Somnole, mais un prolongement de son engagement en tant qu’interprète. Une pièce au minimalisme comme un manifeste. A écouter et à regarder… en silence.

« J’ai mis des années à commencer à chorégraphier en solo, mais je ne vais pas m’arrêter là » confesse Boris Charmatz en guise d’introduction. Ainsi après Somnole, pièce sur le souffle et la peau, le chorégraphe signe Muette, « danse de la stupéfaction, des émotions tues ». Muette sera guidé par « ce qui ne se passe pas, même pas par les lèvres, ce qui ne sort pas, ce qui fait écran parfois à l’expression et au mouvement ». Boris Charmatz nous a habitué à dépasser les attentes, osant un opus dans une cathédrale, une occupation de bibliothèque ou du Palais Garnier, cherchant encore et toujours la résonance des corps avec l’époque. Soliste singulier comme en témoigne le duo A bras le corps, créé avec Dimitri Chamblas que la paire interprète toujours, Boris Charmatz fait de Muette un geste viscéral. « Nous écouterons une danse qui fulmine à bas bruit ». Et d‘inviter chacun à entrer dans cette autre dimension, une chorégraphie comme un temps suspendu.

Philippe Noisette

Durée : 50 min

Catégorie :

Dès 16 ans

Danse

Dans Muette, Boris Charmatz explore les multiples visages du silence : sidération, émotions retenues, violence de ce qui ne peut se dire. Un solo brut, nourri de matériaux intimes où le corps lutte avec le non-dit et fait surgir une intensité physique, directe et bouleversante.

Du mercredi 10 mars 2027 au samedi 13 mars 2027 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

payant

De 17 à 42 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-10T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-13T19:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-10T19:30:00+02:00_2027-03-10T20:30:00+02:00;2027-03-11T19:30:00+02:00_2027-03-11T20:30:00+02:00;2027-03-13T17:00:00+02:00_2027-03-13T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

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