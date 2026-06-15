Multi-Pistes 2026 Concert Golden Bug L’Étoile Rouge, parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Concert Golden Bug

L’Étoile Rouge, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 23:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Laissez-vous emporter par un tourbillon sonore aussi dansant qu’hypnotique avec The Piscolabis Experience ! Mené par Golden Bug accompagné par la chanteuse et claviériste japonaise Vega Voga et le multi-instrumentiste argentin Pablo Volt, ce trio explosif déploie une musique organique, vibrante et psychédélique. Irrésistible et électrique comme on aime ! .

L’Étoile Rouge, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Concert Golden Bug

L’événement Multi-Pistes 2026 Concert Golden Bug Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus