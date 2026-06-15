Multi-Pistes 2026 Get High Rue des Ecoles Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Get High

Rue des Ecoles Jardin des sens Nexon Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 22:30:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Avec Get High, Mano Vos transforme la roue Cyr en une présence vivante et engage un dialogue physique intense avec cet immense anneau de métal. Inspirée du kata et de l’esprit du Bushido, sa gestuelle précise et exigeante fait du mouvement un engagement total, où maîtrise, risque et répétition se répondent. Dans un clair-obscur soigneusement dessiné, porté par la voix et la musique hypnotique de Narumi Hérisson, la piste devient un espace de concentration et d’élévation. Plus qu’une démonstration de virtuosité, Get High déploie une expérience sensorielle et magnétique, entre rituel contemporain et performance acrobatique. .

Rue des Ecoles Jardin des sens Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Get High

L’événement Multi-Pistes 2026 Get High Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus