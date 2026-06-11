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AGENDA · Nice

Multiomics in Drug Discovery 2027 Nice

dimanche 8 novembre 2026 · Nice

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Adresse
12 avenue Félix Faure
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

Multiomics in Drug Discovery 2027

12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-11-08

Cette conférence explorera l’impact transformateur des technologies protéomiques et multiomiques sur la découverte, la validation et le développement de nouvelles thérapies.
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12 avenue Félix Faure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Multiomics in Drug Discovery 2027

This conference will explore the transformative impact of proteomics and multiomics technologies on the discovery, validation, and development of new therapies.

L’événement Multiomics in Drug Discovery 2027 Nice a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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