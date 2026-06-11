Multiomics in Drug Discovery 2027 Nice
dimanche 8 novembre 2026 · Nice
Informations pratiques
Nice
Multiomics in Drug Discovery 2027
12 avenue Félix Faure Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-08
Cette conférence explorera l’impact transformateur des technologies protéomiques et multiomiques sur la découverte, la validation et le développement de nouvelles thérapies.
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12 avenue Félix Faure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Multiomics in Drug Discovery 2027
This conference will explore the transformative impact of proteomics and multiomics technologies on the discovery, validation, and development of new therapies.
L’événement Multiomics in Drug Discovery 2027 Nice a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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