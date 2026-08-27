Multiplier vos aromatiques et plantes d’intérieur ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

mercredi 16 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

S’initier à la multiplication de plantes vous permettra de reproduire à moindre couts des plantes.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Inscription en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T15:30:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

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