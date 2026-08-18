Mune Concert Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

JEUDI 15 OCTOBRE

MUNE compose depuis sa tiny house nichée dans les dunes du Cotentin. Ici, pas de studio aux murs capitonnés : juste le vent, l’océan et une écriture qui s’abreuve aux images encore humides de rêve.

Sa voix souple et aérienne possède une amplitude rare. On pense à la subtilité d’Agnes Obel, à la sensualité ténébreuse de Tamino. MUNE trace pourtant ailleurs : une pop folk habitée où fragilité et vitalité sauvage se répondent. Acteur et titulaire de deux masters en musicologie, ses recherches sur le surréalisme et sa sensibilité cinématographique innervent une musique qui raconte autant qu’elle donne à voir.

En 2025, il signe Assis au bord du monde, un premier EP salué pour sa force poétique. Sur scène, MUNE déploie un univers immersif, accompagné d’une lune-instrument qui déclenche sons et textures. Ses vidéos live, tournées en paysages menacés, prolongent cet engagement sensible.

Avec MUNE, on ferme les yeux pour mieux voir.

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 12 euros (+ frais)

️ Sur place : 15 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

MUNE compose depuis sa tiny house nichée dans les dunes du Cotentin. Ici, pas de studio aux murs capitonnés : juste le vent, l’océan et une écriture qui s’abreuve aux images encore humides de rêve.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 12 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T20:00:00+02:00_2026-10-15T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/



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