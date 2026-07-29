Mungo Thomson – Monument Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

À travers deux œuvres emblématiques, l’artiste californien inscrit dans le temps long des images éphémères et des objets voués à l’abandon. Déployant vidéo, sculpture et installation, Thomson explore les cultures populaires et déplace notre regard sur le familier, qu’il rend soudain étrange.

Érigé dans la cour de Lafayette Anticipations, Snowman est une tour monumentale inspirée de tubes d’expédition et de livraison postale en carton. Matériaux d’emballages voués à circuler puis à disparaître, ils deviennent ici une sculpture de bronze élancée.

Le film Time Life Volume 15. Monument to a Period of Time in Which I Lived est le quinzième volet d’une série d’animations en stop-motion, chacune composée de milliers d’images issues de livres. Une succession de bougies y défile comme autant de flashs, puisés notamment dans des ouvrages religieux, d’histoire de l’art ou de décoration.

Avec Snowman et Time Life Volume 15, Mungo Thomson renverse l’idée même du monument. Inspirés par la circulation massive des colis et des images à l’ère contemporaine, ces monuments ne commémorent pas d’événements historiques, mais l’expérience ordinaire d’une génération, celle de l’artiste, façonnée par les médias imprimés et la transition du monde analogique vers le numérique.

Visuel de couverture : Mungo Thomson, Volume 15. Monument to a Period of Time in Which I Lived, 2025. 4K video avec son, 1:54 minutes Son : vinyl crackle ASMR. © Mungo Thomson. Courtesy l’artiste, galerie frank elbaz, and Karma.

Lafayette Anticipations présente Monument, une exposition personnelle consacrée à Mungo Thomson.

Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T14:00:00+02:00

fin : 2027-01-02T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-21T11:00:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T11:00:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-23T11:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T11:00:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-28T11:00:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T11:00:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-10-30T11:00:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-04T11:00:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T11:00:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-06T11:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00;2026-11-11T11:00:00+02:00_2026-11-11T19:00:00+02:00;2026-11-12T11:00:00+02:00_2026-11-12T19:00:00+02:00;2026-11-13T11:00:00+02:00_2026-11-13T19:00:00+02:00;2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T19:00:00+02:00;2026-11-18T11:00:00+02:00_2026-11-18T19:00:00+02:00;2026-11-19T11:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00;2026-11-20T11:00:00+02:00_2026-11-20T19:00:00+02:00;2026-11-21T11:00:00+02:00_2026-11-21T19:00:00+02:00;2026-11-25T11:00:00+02:00_2026-11-25T19:00:00+02:00;2026-11-26T11:00:00+02:00_2026-11-26T19:00:00+02:00;2026-11-27T11:00:00+02:00_2026-11-27T19:00:00+02:00;2026-11-28T11:00:00+02:00_2026-11-28T19:00:00+02:00;2026-12-02T11:00:00+02:00_2026-12-02T19:00:00+02:00;2026-12-03T11:00:00+02:00_2026-12-03T19:00:00+02:00;2026-12-04T11:00:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00;2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T19:00:00+02:00;2026-12-09T11:00:00+02:00_2026-12-09T19:00:00+02:00;2026-12-10T11:00:00+02:00_2026-12-10T19:00:00+02:00;2026-12-11T11:00:00+02:00_2026-12-11T19:00:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T19:00:00+02:00;2026-12-16T11:00:00+02:00_2026-12-16T19:00:00+02:00;2026-12-17T11:00:00+02:00_2026-12-17T19:00:00+02:00;2026-12-18T11:00:00+02:00_2026-12-18T19:00:00+02:00;2026-12-19T11:00:00+02:00_2026-12-19T19:00:00+02:00;2026-12-23T11:00:00+02:00_2026-12-23T19:00:00+02:00;2026-12-24T11:00:00+02:00_2026-12-24T19:00:00+02:00;2026-12-25T11:00:00+02:00_2026-12-25T19:00:00+02:00;2026-12-26T11:00:00+02:00_2026-12-26T19:00:00+02:00;2026-12-30T11:00:00+02:00_2026-12-30T19:00:00+02:00;2026-12-31T11:00:00+02:00_2026-12-31T19:00:00+02:00;2027-01-01T11:00:00+02:00_2027-01-01T19:00:00+02:00;2027-01-02T11:00:00+02:00_2027-01-02T19:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/mungo-thomson



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