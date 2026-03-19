Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes MuPop (Music Museum) Montluçon
Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes MuPop (Music Museum) Montluçon samedi 25 juillet 2026.
Montluçon
Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22
Accompagnés d’un médiateur, partez à la découverte de femmes musiciennes qui ont marqué l’histoire de la musique.
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Accompanied by a mediator, set out to discover the female musicians who have left their mark on the history of music.
L’événement Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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