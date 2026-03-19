Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes MuPop (Music Museum) Montluçon

Montluçon

Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22

Accompagnés d’un médiateur, partez à la découverte de femmes musiciennes qui ont marqué l’histoire de la musique.

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

Accompanied by a mediator, set out to discover the female musicians who have left their mark on the history of music.

L’événement Mupop Visite guidée les Femmes musiciennes Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme